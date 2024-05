Den nye KI-loven ble spikret på et møte i EUs ministerråd tirsdag.

– Dette er en stor milepæl for EU. Denne loven, den første i verden i sitt slag, håndterer en global teknisk utfordring som også skaper muligheter for våre samfunn og økonomier, sier Belgias statssekretær for digitalisering Mathieu Michel i en uttalelse.

Harde forhandlinger

Alle EUs 27 medlemsland ga tommel opp da KI-loven ble endelig vedtatt. Men forhandlingene i forkant var harde, blant annet når det gjelder ansiktsgjenkjenning.

Nå åpnes det for at politiet i utstrakt grad kan bruke ansiktsgjenkjenning, også der det bare er snakk om mistanke.

Heretter må også alt KI-generert materiale, både bilder, lyd og tekst, merkes. Dette skal bidra til å hindre spredning av falske nyheter og desinformasjon gjennom såkalte deepfakes.

EUs KI-lov er langt mer omfattende enn USAs frivillige tilnærming. Tanken er at ved å etablere strenge regler for bruk av kunstig intelligens i teknologiens «barndom» kan man lettere håndtere risikoer som kan oppstå, samt forme et internasjonalt regelverk på KI.

Hurtigspor i Norge

Norges digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) har tidligere lovet å innføre EUs KI-lov så raskt som mulig i Norge.

– Vi har hatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som har sett på hva som skal til for at vi skal klare å implementere KI-forordningen så fort som mulig i Norge, sa Tung til NTB da hun besøkte Brussel tidligere i år.