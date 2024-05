Høyesteretten avviste Zumas klage på valgkommisjonens beslutning om at en tidligere dom mot ham for forakt hindret ham i å stille som folkevalgt.

Zuma er tidligere dømt for korrupsjon. Han pusset blant annet opp landstedet sitt for 200 millioner kroner på statens regning og bokførte et nytt svømmebasseng som brannsikring da han var president. Han etterforskes også for korrupsjon i forbindelse med en stor våpenkontrakt, og er ekskludert fra sitt tidligere parti ANC.

Det skal velges representanter til både nasjonalforsamlingen og provinsforsamlingene i Sør-Afrika 29. mai.