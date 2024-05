Det sier kilder som er kjent med saken, til Bloomberg.

Selskapene det er snakk om, er den taiwanske databrikkekjempen TSMC, som har en unik posisjon i verdensmarkedet for de mest avanserte databrikkene, og nederlandske ASML, som leverer produksjonsutstyret til såkalt nanolitografi.

Amerikanske embetsfolk har diskutert bekymringen for en mulig kinesisk invasjon med både nederlandske og taiwanske representanter, ifølge Bloomberg.

Kina har den siste tida trappet opp med både aggressiv retorikk rettet mot Taiwan og militærøvelser tett opp mot øya. Kinesiske myndigheter anser Taiwan for å være kinesisk territorium.

USA er dypt bekymret for muligheten for en kinesisk invasjon, ikke minst på grunn av Taiwans særstilling i teknologibransjen internasjonalt. Myndighetene i Nederland nekter ASML å eksportere de mest avanserte maskinene for produksjon av databrikker til Kina.