Årsaken var «stadig mer krigerske uttalelser fra den fransker regjeringen», heter det i en uttalelse fra Russlands utenriksdepartement.

– Russland presenterte sin vurdering om at Paris' destruktive og provoserende linje fører til en eskalering av konflikten, står det videre.

Videre mener departementet at et fransk forsøk på å skape «strategisk tvetydighet» rundt Russland ikke vil føre fram.

I et nylig intervju med magasinet The Economist gjentok Frankrikes president Emmanuel Macron at han ikke vil utelukke å sende vestlige soldater til Ukraina som et svar på konflikten der.

Presidenten sa det samme i mars, men den gang understreket både Nato og USA at det ikke fantes slike planer. Tysklands statsminister Olaf Scholz sa at det heller ikke i framtida vil være aktuelt å sende vestlige soldater til Ukraina, fordi man da risikerer å trekke Vesten direkte inn i en krig med Russland.

Russland er landet i verden med flest atomvåpen, noe som bidrar til at vestlige land trolig er mer forsiktige enn de ellers ville vært. I Vest-Europa har både Frankrike og Storbritannia egne atomvåpen.