Søndag besøkte president Lula da Silva den sørlige delstaten Rio Grande do Sul, hvor de voldsomme nedbørsmengdene har ført til tap av liv og omfattende skader på infrastrukturen.

Lokale myndigheter oppga søndag at dødstallet har steget til minst 75 døde. I tillegg er 103 personer meldt savnet, en økning fra 70 savnede dagen før.

Søndag regnet det fremdeles i delstatshovedstaden Porto Alegre, samt i andre deler av delstaten. Det gjør redningsarbeidet krevende. Om lag to tredeler av delstatens 500 byer og landsbyer er rammet av flom. Rundt 88.000 personer er fordrevet fra hjemmene sine.

Veier og broer er ødelagt i en rekke byer, og nedbørsmengdene har også utløst jordskred flere steder.

I byen Canoas ble 76 år gamle Julio Manichesque søndag reddet av frivillige. Da hadde han sittet siden fredag på taket av huset hvor han har bodd i 52 år.

– Jeg har aldri sett så mye vann, sa 76-åringen.

Flommen har ført til de høyeste vannstandene på over 80 år i delstaten. I enkelte byer har det blitt registrert de høyeste vannstandene siden målingene startet for rundt 150 år siden. Pave Frans sa søndag at han ber for de flomrammede i Brasil.