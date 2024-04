Det skjer dagen etter at juryen fikk høre partenes åpningsinnlegg i den såkalte hysjpenge-saken mot Trump. Da ble Trump av aktoratet beskrevet som sentrum for en kriminell konspirasjon, mens Trumps forsvarere insisterte på at han ikke har gjort noe galt.

En jury på tolv personer skal bestemme om den tidligere presidenten gjorde seg skyldig i lovbrudd da han før presidentvalget i 2016 angivelig betalte seg ut av pinlige avisoppslag og deretter forfalsket interne regnskaper for å dekke over utleggene.

Det er tidenes første straffesak mot en tidligere amerikansk president, og den tvinger Trump til å møte i retten istedenfor å drive valgkamp rundt om i USA før presidentvalget i november.

Tirsdagens rettsmøte dreier seg om uttalelser Trump har kommet med om vitnene Michael Cohen, hans tidligere personlige advokat, og Stormy Daniels, pornoskuespilleren han skal ha hatt en affære med. Sakens kjerne er utbetalinger fra Cohen til Daniels som skal ha vært for at hun ikke fortalte om den angivelige affæren.

Trump har blitt beordret til å ikke uttale seg om vitnene i saken, men har likevel skrevet om både Cohen og Daniels i sosiale medier. Blant annet har han omtalt dem som «to avskyelige personer som med sine løgner og fordreininger har kostet landet vårt dyrt».

Trumps advokater mener at den såkalte munnkurven er i strid med ekspresidentens ytringsfrihet, mens påtalemyndigheten uttrykker bekymring for at utspillene kan føre til trakassering av dem som er involvert i saken.