Israel beskylder nyhetsbyrået for å bryte en ny lov som forbyr den qatarske nyhetskanalen Al Jazeera.

Kanalen er blant flere tusen kunder som mottar live-overføring av bilder fra AP.

– Associated Press tar på det sterkeste avstand fra den israelske regjeringens beslutning om å stenge ned vår mangeårige liveoverføring, sier en talsperson for nyhetsbyrået.

– Denne beslutningen var ikke basert på innholdet i vår overføring, men snarere den israelske regjeringens misbruk av en ny lov om utenlandske kringkastere, sier Lauren Easton.

Krever utstyret tilbakelevert

– Vi oppfordrer israelske myndigheter til å returnere utstyret vårt og umiddelbart gjøre det mulig for oss å gjenopprette den direkte overføringen slik at vi fortsatt kan tilby denne viktige visuelle journalistikken til tusenvis av medier verden over, sier hun.

Representanter for det israelske kommunikasjonsdepartementet troppet tirsdag opp utenfor byen Sderot der AP har hatt et kamera som døgnet rundt har filmet Gazastripen på avstand. Med seg hadde de en ordre undertegnet av kommunikasjonsminister Shlomo Karhi, og alt utstyr ble beslaglagt.

AP nekter for å ha brutt loven og fastholder at de har rettet seg etter Israels militære sensur som blant annet forbyr opptak av troppeforflytning som kan sette israelske soldaters liv i fare.

Forbyr Al Jazeera

5. mai stengte Israel Al Jazeera og tok beslag i utstyr på TV-stasjonens kontor i Jerusalem. Al Jazeeras nettsider ble samtidig sperret i Israel.

Al Jazeera er en av få internasjonale TV-kanaler som fortsatt kringkaster inne fra Gazastripen og som viser følgene av de israelske angrepene som hittil har kostet over 35.000 palestinere livet.

Stengingen vakte sterke protester internasjonalt, og utenriksminister Espen Barth Eide var blant dem som kalte det et angrep på pressefriheten.

– Verdenssamfunnet er helt avhengig av mediene for å få troverdig informasjon om situasjonen. Å forby et nyhetsmedium som Al Jazeera er et direkte angrep på pressefriheten, sa han.