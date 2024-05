Egypt og Israel inngikk for 45 år siden en historisk fredsavtale, men israelernes krigføring i Gaza har resultert i et svært kjølig forhold mellom de to landene.

Egypt kunngjorde nylig at de vil støtte folkemord-saken mot Israel som Sør-Afrikas har fremmet ved FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen (ICJ).

Ledelsen i Kairo nekter også å åpne grensa i Rafah på egyptisk side, etter at israelske styrker for få dager siden tok kontroll over Gaza-siden av overgangen.

Ifølge egyptiske tjenestemenn vurderer nå landet å nedgradere sine diplomatiske forbindelser med Israel, men det understrekes at det i første omgang ikke vil bli snakk om noe diplomatiske brudd.