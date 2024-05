Erdogan anklager sangkonkurransen for å oppmuntre til «kjønnsnøytralisering» og for å true tradisjonelle familieverdier.

– Ved slike arrangementer har det blitt umulig å møte en normal person, sa Erdogan i en tale etter et regjeringsmøte mandag.

Presidentens uttalelse er et tilsynelatende stikk til at ESC nylig fikk sin første ikke-binære vinner, sveitsiske Nemo, som vant med sangen «The Code» tidligere i mai. Erdogans regjeringsparti fører ikke en LHBT+-vennlig politikk, og ifølge Amnesty blir LHBT+-personer i Tyrkia stadig utsatt for trakassering og diskriminering.

– Vi har gjort rett i å holde Tyrkia utenfor denne skammelige konkurransen de siste tolv årene, sier presidenten.