Vaksinen er personalisert, det vil si utvikles spesielt tilpasset for hver enkelt pasient, og det tar bare noen få uker å produsere den.

Ifølge forskerne fungerer den ved å jakte på kreftceller og hindre at de kommer tilbake.

Vaksinen har alt gjennomgått to testfaser, den siste ble avsluttet i desember. Forskerne konkluderte på bakgrunn av den med at risikoen for å dø, eller for at kreften ville komme tilbake etter tre år hos pasienter med en alvorlig form for hudkreft, ble redusert med 49 prosent.

Tredje testfase

Nå er den tredje og siste testfasen innledet, ledet av University College London Hospitals NHS Foundation Trust (UCLH).

Heather Shaw, som koordinerer testene, sier vaksinen kan gjøre pasienter med hudkreft friske, og hun bekrefter at den også blir testet på andre kreftformer.

– Dette er noe av det mest spennende jeg har sett på lenge, sier Shaw til nyhetsbyrået PA.

Vaksinen er utviklet for å få fart på immunsystemet slik at det kan kjempe tilbake mot pasienters spesifikke former for kreft og svulster.

Bruk av KI

For å kunne produsere en vaksine som virker, blir en liten bit av kreftsvulsten fjernet fra pasienten. Deretter foretas det en DNA-sekvensering og brukt kunstig intelligens (KI).

Resultatet er en vaksine som er spesialtilpasset den enkelte kreftpasient, men som ikke vil være virksom på andre pasienter.

Vaksinen blir nå også testet ut på pasienter med kreft i lunger, blære og nyrer.

– Jeg tror det virkelig er håp om at dette vil være en «gamechanger» innenfor immunterapi, sier Shaw.