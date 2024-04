Sjefen for den statlige kringkasteren RTVS skal heretter velges av et nytt råd der fire av medlemmene er utpekt av landets kulturminister, mens de fem øvrige utpekes av nasjonalforsamlingen.

Opposisjonen i landet er sterkt kritisk til den nye loven, og det samme er den internasjonale journalistorganisasjonen Reporters Without Borders (RSF).

– RTVS vil bli omgjort til organ for desinformasjon og regjeringsvennlig propaganda, hevder høyrepartiet SaS.

Andrej Danko, den russiskvennlige lederen for det ultranasjonalistiske partiet SNP som er med i regjeringskoalisjonen, hevder at den nye medieloven var påkrevd «for å gjøre noe med sosialismen som råder i RTVS».

Også den europeiske kringkastingsunionen EBU er sterkt kritisk til reformen.

– Dette ser ut som et dårlig tilsløret forsøk på å gjøre om den slovakiske statskringkasteren til et statsstyrt medium. Det vil være et farlig steg i feil retning for demokratiet og ytringsfriheten, sa EBU-direktør Noel Curran i mars.