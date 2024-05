Det amerikanske nettstedet Axios meldte torsdag at Burns i Europa skal møte Mossad-sjef David Barnea. Også Qatars statsminister skal angivelig være med på samtalene.

Burns var også til stede i Kairo for to uker siden i den forrige runden med Hamas-samtaler. Forhandlingene dreide seg om en våpenhvileavtale som også skulle sikre løslatelse av gislene. Samtalene, via meklere fra USA, Egypt og Qatar, tok slutt samtidig som Israel gikk til angrep på Rafah tidligere i mai.

Israel gikk inn med bakkestyrker i den palestinske byen helt sør på Gazastripen på tross av kraftig internasjonal motstand, inkludert advarsler fra USA.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har lovet å fortsette krigen mot Hamas. Men kontoret hans sa torsdag at krigskabinettet har bedt det israelske forhandlingsteamet om å «fortsette forhandlingene om retur av gislene».