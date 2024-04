De fem omkom da det tirsdag brøt ut panikk på en overfylt båt med 112 mennesker mens den var på vei fra Frankrike til Storbritannia. 50 personer ble plukket opp av redningsmannskap, mens andre insisterte på å bli værende på båten fast bestemt på å nå Storbritannia.

Tirsdag kveld pågrep britisk politi tre unge menn i alderen 19–22 år. To av dem er fra Sudan, mens den tredje er fra Sør-Sudan. De er ifølge britisk politi mistenkt for å ha tilrettelagt for ulovlig innvandring til Storbritannia og for ulovlig innreise til Storbritannia.

Tidligere på dagen vedtok det britiske parlamentet en lov som åpner for at asylsøkere som ankommer Storbritannia uten visum, skal kunne sendes til Rwanda.