Saken begynner i New York mandag, etter planen med den tiltalte, Donald Trump, til stede i retten.

Bakgrunnen for tiltalen er en utbetaling på 130.000 dollar fra Trumps daværende advokat Michael Cohen til Stormy Daniels i 2016.

Utbetalingen skjedde rett før det amerikanske presidentvalget, som Trump vant. Angivelig fikk Daniels pengene for å holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere.

– Jeg ville det ikke, men jeg lot det skje, hevder Daniels i et intervju i en ny dokumentarfilm, «Stormy».

– Skjulte overføring

Trump nekter for at de to noen gang hadde sex. På det angivelige tidspunktet hadde han i halvannet år vært gift med sin tredje kone, Melania, som senere ble USAs førstedame.

I senere år har Trump gjentatte ganger langet ut både mot Daniels og Michael Cohen, som nå er klar for å vitne mot Trump i rettssaken.

De er begge «sleaze bags» som med sine løgner har kostet USA dyrt, hevdet Trump nylig på sitt nettsted Truth Social.

Tiltalen mot Trump handler om at han angivelig forsøkte å skjule at han overførte penger til Cohen, etter utbetalingen til Daniels. Ekspresidenten står tiltalt for 34 tilfeller av forfalskning av forretningsdokumenter.

Siden målet skal ha vært å få Daniels til å tie om hendelsen i 2006, blir rettssaken kalt «hysjpengesaken».

Bok og strippeturné

For Stormy Daniels, som egentlig heter Stephanie Clifford, har anklagene mot Trump indirekte blitt en inntektskilde.

I tillegg til den nye dokumentaren kom hun i 2018 med en selvbiografi der hun fortalte sin versjon om møtet med Trump. Samme år dro hun på en strippeturné kalt «Make America Horny Again» – «Gjør Amerika kåt igjen», et ordspill på Trumps valgkampslagord.

«Hysjpengene» fra Michael Cohen fikk hun etter angivelig å ha forsøkt å selge historien om henne og Trump til noen som ville publisere den.

Samtidig har hun også vært i offentligheten i andre sammenhenger. I 2020 lanserte hun et reality-show, «Spooky Babes», der hun lette etter spøkelser i påståtte hjemsøkte hus.

Golfturnering

I selvbiografien og intervjuer har Daniels fortalt om en tøff oppvekst. Familien var fattig, og hun ble utsatt for seksuelle overgrep.

På skolen skal hun likevel ha gjort det bra. Hun begynte å strippe etter å ha flyttet hjemmefra, og i 2002 begynte karrieren som pornoskuespiller, ifølge et intervju hun gjorde med Vice News for noen år tilbake.

Hun vant flere bransjepriser, og fikk etter hvert også «vanlige» film- og TV-roller.

Møtet med Trump skjedde under en golfturnering der han deltok. Det ble tatt et bilde av dem sammen, og Daniels hevder hun deretter ble invitert opp på Trumps hotellsuite av en av hans livvakter. Hun var 27 år, han var 60.

Daniels sier de først hadde en vanlig samtale og at Trump virket svært interessert i pornobransjen i et business-perspektiv. Deretter ble han angivelig svært pågående, og hun gikk med på sex selv om hun egentlig ikke ville. Trump avviser kategorisk at dette skjedde.

– Politisk heksejakt

I etterkant var Daniels flere ganger i kontakt med Trump, i håp om å få være med i hans reality-show, «The Celebrity Apprentice». Men det skjedde aldri.

Den første gangen Daniels forsøkte å selge historien om henne og Trump, var i 2011. Hun sier at hun den gang ble truet av en mann på en parkeringsplass som ba henne la Trump være i fred.

Da hun igjen forsøkte å få sin versjon publisert, var Trump presidentkandidat. Et lydopptak var blitt lekket der Trump skrøt av hvordan han som kjendis kunne beføle kvinner i skrittet. Kort tid etter mottok Daniels pengene fra Cohen.

Trump nekter for å ha gjort noe galt og hevder å være utsatt for en heksejakt. Statsadvokaten som har tatt ut tiltalen i New York, tilhører Det demokratiske partiet, noe Trump ynder å påpeke.

Ekspresidenten mener alle tiltalene mot ham er forsøk på å hindre at han gjenvelges som president.