EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal reise til Kypros senere denne uken for å være med på å ferdigstille en mulig humanitær korridor, sier hennes talsperson.

WHO opplyste tirsdag at underernæring rammer enklaven hardt, særlig i nord.

– Hvert sjette barn under to år på den nordlige delen av Gazastripen lider av akutt underernæring, sa Richard Peeperkorn, som er WHOs representant for Gaza og Vestbredden.

Ifølge Gazas helsemyndigheter har 30.717 palestinere blitt drept på Gazastripen siden krigsutbruddet i oktober. 86 er drept i løpet av det siste døgnet, heter det i en uttalelse fra departementet onsdag.