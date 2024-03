Myndighetene i bystaten på sørspissen av Malayahalvøya har allerede innrømmet å ha gitt Swift et tilskudd for å spille der, uten å gå i detalj om avtalen.

Den amerikanske superstjernen er midt i rekken av seks konserter på The Eras Tour i Singapore – alle er utsolgt.

Singapores statsminister Lee Hsien Loong kommenterte saken på en pressekonferanse tirsdag i forbindelse med et regionalt toppmøte i Sydney. Han slår fast at å gi insentiv til Swift ikke er en fiendtlig handling mot nabolandene.

– Det viste seg å være et veldig vellykket opplegg. Jeg kan skjønne ikke at det skal være uvennlig, sier statsministeren.

Thailands statsminister Srettha Thavisin hevder tilskuddet fra Singapore ble gitt med betingelsen at hennes eneste show i Sørøst-Asia i denne omgang skulle være der. Et medlem av den filippinske nasjonalforsamlingen har på sin side hevdet at «dette er ikke hva gode naboer gjør».