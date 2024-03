Vitneforklaringer fra lokale innbyggere, helsearbeidere og myndighetspersoner går ut på at kampene skjedde i Rutshuru-regionen i den østlige provinsen Nord Kivu.

Sammenstøtene mellom tutsi-opprørerne i M23 og kongolesiske regjeringsstyrker har blusset opp de siste dagene i regionene Rutshuru og Masisi. Forbindelsen mellom Nord Kivu og landets hovedstad Goma har vært så å si brutt og gjort det umulig for regjeringsstyrkene å rykke fram.

Kongo, FN og vestlige land sier at Rwanda støtter opprørerne for å få kontroll over store mineralressurser, en beskyldning som myndighetene i Kigali sterkt avviser.

Kilder sier til AFP at de siste kampene brøt ut i flere områder nord for Goma. Mange landsbyer ble utsatt for rene bomberegn, og innbyggerne flyktet hals over hode. Flere kilder sier at minst ti personer, blant dem flere barn, ble drept i Nyanzale.

EU sluttet seg mandag til kritikken som er reist mot regjeringen i Kigali fra USA og Frankrike.

– EU fordømmer Rwandas støtte til M23 og det militære nærværet på kongolesisk område. EU anmoder Rwanda på det sterkeste om å trekke alle sine styrker ut av Kongo så vel som å stanse støtten til M23 og kutte alt samarbeid, heter det.