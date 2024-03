Rundt 500 politibetjenter var involvert i raidene, opplyser italiensk politi tirsdag. De mistenkte er siktet for utpressing, narkotikasmugling og besittelse av våpen og eksplosiver.

Raidene fant hovedsakelig sted rundt den sicilianske byen Caltanissetta, men fokuset for operasjonen var byen Gela. Der har to store mafiafamilier inngått en allianse med den kriminelle organisasjonen Stidda for å organisere narkotikavirksomhet, ifølge politiet.

Familiene skal ha brukt ulovlig innhentede penger til å bygge flere drivhus for cannabisdyrking. Deretter skal narkotikaen ha blitt solgt i området eller brukt som et byttemiddel med den calabriske mafiaen 'Ndrangheta for å skaffe kokain, sier politiet.