I en fjernsynssending kunne den iranske befolkningen følge oppskytingen av satellitten «Pars-I», som er utstyrt med tre kameraer. Formålet er å ta bilder for miljø- og landbruksformål, ifølge statlig fjernsyn.

Fra den russiske basen Vostotsjnyj 8000 kilometer øst for Moskva ble den iranskproduserte satellitten skutt opp.

Fotosatellitten er en av flere Iran skal ha skutt opp siden nyåret.

Flere ganger har Teheran blitt advart mot oppskytninger som dette, blant annet av USA. De hevder at samme teknologi kan bli brukt til ballistiske raketter som kan utstyres med atomstridshoder.

Iran hevder at de ikke er ute etter å utvikle atomvåpen, og at oppskytinger av satellitter og raketter kun er for sivile og forsvarsformål.