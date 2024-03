Ifølge presidentkontoret skal Zelenskyj og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan diskutere krigens gang, frakt av korn over Svartehavet og bilaterale forhold under besøket.

Zelenskyjs presidentkontor melder at statslederne skal diskutere Ukrainas plan for å få slutt på krigen, skipstrafikk over Svartehavet og løslatelse av ukrainske og politiske fanger som Russland holder fengslet.

Det er ikke kjent når Zelenskyj ankommer landet.

Nato-medlemmet Tyrkia forsøker å bevare gode relasjoner med både Ukraina og Russland. Erdogan har tilbudt seg å mekle i konflikten, og landet spilte en viktig rolle i kornavtalen som var gjeldende i ett år fra juli 2022.

President Vladimir Putin er ventet å dra til Tyrkia etter det russiske valget, som finner sted 17. mars.