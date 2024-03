Aksjonen startet 20. februar og har skapt kaos i helsevesenet. Turnuslegene er svært misfornøyd med regjeringens planer om å utdanne mange flere leger.

Begrunnelsen fra myndighetene er at det trengs nye leger for å motvirke mangel og for å håndtere en stadig eldre befolkning. Men legene mener det vil føre til dårligere kvalitet på helsetjenestene.

Den siste oversikten over bemanningen ved sykehusene viste at 12.000 yngre leger, 93 prosent av turnuslegene, ikke var på plass, til tross for at myndighetene har beordret dem på jobb og truet med rettsforfølgelse.

Lokale myndigheter i hovedstaden Seoul er blitt tvunget til å sette inn leger fra forsvaret og frigjøre millioner av kroner fra kommunekassen for å kjøpe private tjenester.

Helsedepartementet opplyste mandag at det er sendt administrative advarsler til flere tusen turnusleger, det første skritt på veien mot å frata dem lisensen. Regjeringen har tidligere varslet streikende leger om at de risikerer tre måneders suspensjon av lisensen, en straff som vil utsette deres mulighet for å kvalifisere seg som spesialister med minst et år.