Organisasjonen nådde torsdag fram til sykehuset, som ligger nord i Gaza, for første gang på over to uker og leverte nødvendig drivstoff og medisinsk utstyr.

– Teamet rapporterte at Shifa, som tidligere var Gazas fremste sykehus, delvis har gjenopprettet driften, skrev WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på X, tidligere Twitter.

Sykehuset, som WHO har beskrevet som en dødssone, har nå 60 ansatte. Det har også en kirurgisk og medisinsk avdeling med 40 senger, en akuttavdeling, fire operasjonsstuer og grunnleggende obstetriske og gynekologiske akuttjenester, ifølge WHO-sjefen.

Sykehus er beskyttet av den humanitære folkeretten, men de i Gaza har likevel gjentatte ganger blitt rammet av israelske angrep siden krigen brøt ut 7. oktober.

Det israelske militæret (IDF) anklager Hamas for å ha tunneler under sykehusene og for å bruke helsefasilitetene som kommandosentraler, noe Hamas selv avviser.

Ifølge WHO er bare 15 av Gazas 36 sykehus operative, noen av dem delvis, hvorav de fleste av dem ligger i sør.