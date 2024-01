– Angrepet var i selvforsvar. Ingen sivile ble skadd. Ingen infrastruktur eller anlegg ble truffet, sier kilden, som er tilknyttet det amerikanske forsvaret.

Den proiranske militslederen var involvert i et angrep på amerikanske styrker, sier personen videre.

Tidligere torsdag meldte lokalt politi i Iraks hovedstad Bagdad om at tre militssoldater ble drept og seks såret i et droneangrep mot hovedkvarteret til en Iran-støttet milits. En talsperson for Harakat al-Nujaba-militsen anklaget USA for å stå bak.