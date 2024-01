Hadde målingen vært valgresultatet, ville opposisjonspartiet Labour ha sikret seg 385 seter i Parlamentet. De konservative vil kun vinne 169. Det innebærer et større valgnederlag for partiet enn i 1997, da Tony Blair sørget for et valgskred for Labour.

Målingen er utført av YouGov på oppdrag fra avisen Telegraph, og hele 14.000 personer er spurt, langt flere enn vanlig. Konservative givere har bestilt målingen, ifølge avisen.

Hadde målingen vært valgresultatet, ville det betydd den største kollapsen i oppslutning for et regjeringsparti siden 1906, skriver Telegraph videre.

Målingene har i en lengre periode vist sviktende støtte for statsminister Rishi Sunak og hans parti. En måling i november viste at De konservative lå 19 prosentpoeng bak Keir Starmers Labour.

Sunak har sagt at han regner med at det blir holdt valg i Storbritannia i andre halvdel av 2024.