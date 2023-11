De nye flyene heter E-7A Wedgetail, og Nato skal i første omgang anskaffe seks. Kontakten med Boeing skal signeres i løpet av neste år, og de første flyene skal være klare for tjeneste i 2031.

Flyene koster sannsynligvis flere milliarder euro, skriver nyhetsbyrået Reuters. De skal overvåke Natos luftrom og oppdage eventuelle trusler tidlig.

AWACS er en forkortelse for Airborne Warning and Control System. Sentralt i systemet er en kraftig, flybåren radar. Ved å løfte en radarstasjon opp i lufta, unngås problemet med at fly og raketter i lav høyde kan unngå å bli oppdaget på grunn av jordas krumning.

Dagens fly med en karakteristisk, 9 meter bred, rund antenne på flykroppen har vært i tjeneste siden 1980-tallet.

De nye flyene skal kunne oppdage fly over 400 kilometer unna og overvåke et område på rundt 300.000 kvadratkilometer. Dette tilsvarer et territorier på størrelse med Polen. De kan også se gjenstander på bakkenivå eller på sjøen, som skip.

– Fly for overvåking og kontroll er grunnleggende viktige for Natos kollektive forsvar, og jeg ønsker velkommen de alliertes forpliktelse til å investere i kapasiteter av høy kvalitet, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Hvorfor dagens flåte på 14 fly erstattes med bare seks, går ikke klar fram. AWACS-flyene er i dag stasjoner på Geilenkirchen-basen i Tyskland. 19 av Natos 31 medlemsland bidrar med mannskap til driften, blant dem Norge.