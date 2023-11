I sosiale medier skriver det ukrainske marineinfanteriet at de vil fortsette med operasjoner på østbredden av den store elva i Kherson-regionen.

– Et av hovedmålene med dette arbeidet er å presse fienden så langt som mulig bort fra høyre bredd for å beskytte den ukrainske sivilbefolkningen, spesielt i Kherson, mot konstant russisk beskytning, sier talsmann Andrij Kovalyov i den ukrainske generalstaben.

Partene har vært involvert i harde kamper i området den siste tiden. Den ukrainske generalstaben sier at ukrainske styrker har gjennomført sabotasje- og rekognoseringsaksjoner for å stoppe forsyninger av ammunisjon og mat til de russiske styrkene.

Kovalyov sier at det russiske militæret gjorde kraftig motstand, og begge partene hevder de har påført den andre siden store tap.

Tidligere i uka meldte både ukrainske og russiske kilder at ukrainske styrker har sikret seg fotfeste på østbredden.

– Mot alle odds har det ukrainske forsvaret etablert et fotfeste på den venstre (østlige) bredden av Dnepr, sa presidentrådgiver Andrij Jermak da han holdt et innlegg for tankesmia Hudson Institute i USA.

Russiske myndigheter sa da at det dreide seg om «en liten gruppe» ukrainske soldater.