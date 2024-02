Det kunngjorde dommer Arthur Engoron fredag. Dommen er et hardt slag for Trumps eiendomsimperium, samme år som Trump igjen forsøker å bli USAs president.

Engoron skriver at Trump og de andre tiltalte er «ute av stand til å innrømme at de har gjort noe galt».

– Deres totale mangel på anger og samvittighet grenser til det sykelige, heter det i dommen.

Boten tilsvarer rundt 3,7 milliarder norske kroner. Det antas at Trump vil anke kjennelsen.

Sivil sak

Saken som nå er avsluttet, er en sivil sak som delstatsmyndighetene med justisminister Letitia James i spissen, har reist mot ekspresidenten.

Myndighetene i New York mente at Trump og hans to eldste sønner hadde blåst opp verdiene i selskapet Trump Organization. Motivet skulle ha vært å sikre seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper.

Retten ga dem medhold.

Raser

Også sønnene Donald Trump jr. og Eric Trump nektes å sitte i ledelsen i selskap i New York. For dem gjelder forbudet i to år.

Trump har rast mot delstatsmyndighetene og karakterisert saken som politisk motivert.

– Jeg er en uskyldig mann, insisterte ekspresidenten under et rettsmøte i januar.

En liten seier kunne imidlertid Trump innkassere: Engoron fjernet en tidligere ordre om at selskapene hans måtte oppløses. Dommeren mener dette ikke lenger er nødvendig, siden han utnevner en uavhengig observatør som skal følge Trumps forretningsdrift.

Alvorlig slag

Boten er beregnet av Letitia James' kontor basert på tre faktorer. Den ene er hvor mye penger Trump har spart på renter etter å ha oppgitt feil verdivurdering av sine aktiva. «Bonuser» som er utbetalt til ansatte i Trump-organisasjonen som har bidratt til bedrageriet, er en annen faktor. Den tredje er hvor mye Trumps selskap har tjent på to eiendomsavtaler som ikke skal ha gått lovlig for seg, ifølge BBC.

354,9 millioner dollar er mye penger, selv for en forretningsmann som Trump. Det gjenstår ennå å se hva kommende rettsrunder vil bringe, men eksperter sier boten vil innebære et alvorlig slag mot ekspresidentens finanser.

– Han blir ikke plutselig medlem av arbeiderklassen, sier tidligere statsadvokat Diana Florence til BBC, men føyer til at Trumps formue vil bli «betydelig redusert».

Hvor mye penger Trump egentlig har, er uklart. En beregning fra Forbes anslår at han er god for 2,6 milliarder dollar, drøyt 27 milliarder kroner.

Kontoret til New Yorks justisminister har anslått at verdiene hans i 2021 var på omkring 2 milliarder dollar.

Straffesak

Trump har en rekke saker gående i det amerikanske rettsvesenet. Torsdag avviste en domstol i New York hans forsøk på å få den såkalte hysjpengesaken henlagt, og 25. mars må USAs tidligere president møte i retten.

Til forskjell fra saken som ble avsluttet fredag, er dette en straffesak – den første noensinne mot en tidligere amerikansk president.

I denne saken er han anklaget for å ha betalt pornoskuespilleren Stephanie Clifford, bedre kjent som Stormy Daniels, en annen kvinne og en tidligere ansatt for å holde tett om seksuelle forhold han har hatt med dem.

Ifølge tiltalen forfalsket han blant annet regnskaper i sitt eget selskap for å skjule at han hadde betalt 130.000 dollar, nærmere 1,4 millioner kroner, til Clifford rett før presidentvalget i 2016.

Dersom Trump blir funnet skyldig etter tiltalen, risikerer han opptil fire års fengsel.