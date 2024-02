FN anslår nå at rundt 75 prosent av Gazastripens over 2,2 millioner innbyggere er drevet på flukt, over halvparten av dem til Rafah.

– Deres levekår er avskyelige og forverres hver dag, sa nødhjelpskoordinator Martin Griffiths til FNs sikkerhetsråd onsdag.

– Kraftig regn oversvømmer de provisoriske teltleirene og tvinger barn, foreldre og eldre til å sove i gjørma, fortsatte han.

Befolkningen sulter i hjel

Griffiths advarer om at rent vann er nesten helt utilgjengelig og sykdommer som vanligvis kan forebygges, er utbredt.

– Fortsatt nektes vi hyppig av Israel å innføre sårt tiltrengte varer til Gaza, av årsaker som er uklare, inkonsekvente og ofte uspesifiserte, sier FN-toppen. Samtidig er muligheten til å levere nødhjelp til befolkningen, fortsatt langt verre enn «grovt utilstrekkelig», ifølge Griffiths.

FN har per i dag nærmest ingen tilgang til Khan Younis, Midt-Gaza og Nord-Gaza.

Verdens helseorganisasjon advarer om at befolkningen er i ferd med å sulte i hjel.

Enorme ødeleggelser

Over 60 prosent av boligene på Gazastripen skal være ødelagt eller skadd, påpeker Griffiths.

Bare 14 av Gazas sykehus er i drift, og bare delvis. Mangelen på helsepersonell og medisinsk utstyr vedvarer ved sykehusene.

Samtidig fortsetter de harde kampene i området rundt sykehusene Nasser og Al-Amal i Khan Younis, der tusenvis av internt fordrevne palestinere har søkt tilflukt.

Kampene her har fortsatt å drive tusenvis på flukt til Rafah helt sør på Gazastripen, påpeker Griffiths. Byen ved grensa til Egypt huser nå over halvparten av befolkningen.