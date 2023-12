En rekke menneskerettighetsorganisasjoner, blant dem Amnesty, gikk til søksmål mot den nederlandske staten fordi de mente leveringene av delene bidro til brudd på folkeretten.

– Disse delene gjør det mulig for Israel å slippe bomber på hus og familier, sa direktør Michiel Servaes i Oxfam Novib, en av saksøkerne, før fredagens kjennelse.

Domstolen var ikke enig og konkluderte med at leveringen av deler er en politisk beslutning som rettsvesenet ikke skal blande seg inn i.

De USA-eide F-35-delene oppbevares på et lager i Nederland og sendes deretter til flere land, inkludert Israel, via eksisterende eksportavtaler.

Myndighetene argumenterte på sin side med at det ikke er sikkert at de har lov til å stanse leveringene og at de er nødt til å forholde seg til multilaterale avtaler.