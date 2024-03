Los Lobos er en av 22 gjenger som regjeringen ser på som terrorgrupper og håper å få kontroll over i løpet av en 90 dager lang unntakstilstand.

To personer som antas å være kriminelle ble skadd i forbindelse med pågripelsen av en mann som bruker aliaset Vicente, opplyser myndighetene. Soldatene som deltok i operasjonen, pågrep tolv personer og beslagla 200.000 dollar, samt våpen, ammunisjon og eksplosiver.

To medlemmer av Los Lobos sitter allerede fengslet, anklaget for å ha planlagt drapet på presidentkandidat Fernando Villavicencio. Den tidligere parlamentarikeren og journalisten ble skutt da han forlot et valgkamparrangement i hovedstaden Quito i auust i fjor, kort tid før valget. Han er det mest høytstående offeret i den kraftig eskalerte volden i det søramerikanske landet.