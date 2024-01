Begge land har lenge vært frustrert over opprørsgrupper som opererer i grenseområdene mellom dem.

Tirsdag 16. januar angrep iranske fly mål på den pakistanske siden av grensa. Målet skal ha vært Jaish al-Adl, som av Iran beskrives som en iransk terrorgruppe med koblinger til Israel. To mennesker skal ha blitt drept.

To dager senere angrep Pakistan opprørere inne i Iran. Her skal ni mennesker ha blitt drept. Angrepene var de første utført med kampfly på iransk jord siden krigen mellom Iran og Irak på 1980-tallet.

Bakgrunnen

Grensa mellom Iran og Pakistan er omtrent 90 mil lang. I de delvis lovløse grensetraktene har smuglere og opprørsgrupper lenge vært aktive.

Landene har mistenkt hverandre for å støtte – eller i det minst se gjennom fingrene med – noen av de væpnede gruppene. Sunnimuslimske Jaish al-Adl, som har rettet angrep mot iranske sikkerhetsstyrker, antas å ha operert fra pakistansk territorium.

Pakistanerne sa at deres angrep var rettet mot skjulesteder i Iran som brukes av Balutsjistans frigjøringshær og Balutsjistans frigjøringsfront.

Både disse gruppene og Jaish al-Adl kjemper for mer selvstyre og en uavhengig stat for folkegruppen balutsjere.

Pakistans svar

Iranerne hevdet at deres angrep ikke førte til at noen pakistanere mistet livet. Men Pakistan sa at to barn ble drept.

Etter dette hadde Pakistan trolig et behov for å vise at landet er i stand til å slå tilbake.

Den ene gruppen som fikk føle Pakistans vrede, Balutsjistans frigjøringshær, har tidligere angrepet pakistanske sikkerhetsstyrker og kinesiske infrastrukturprosjekter.

Forrige gang Pakistan rettet gjengjeldelsesangrep mot et annet land, var i 2019. Da ble to indiske krigsfly skutt ned og en pilot tatt til fange i den omstridte Kashmir-regionen.

I forkant av dette hadde India angrepet det som ble hevdet å være en treningsleir for terrorister i Pakistan.

Men Iran og Pakistan har ikke tidligere utført luftangrep på hverandres territorium på denne måten.

Hvorfor nå?

Regimet i Iran har vært under press etter selvmordsangrepet i byen Kerman i begynnelsen av januar. Over 80 mennesker ble drept under en minneseremoni for generalen Qasem Soleimani, som ble likvidert av USA i 2020.

Den ekstreme sunniislamistiske gruppa IS tok på seg skylden for angrepet i Kerman. Over 30 personer ble pågrepet i etterkant, ifølge iranske myndigheter.

Også krigen mellom Israel og Hamas kan indirekte ha satt det sjiamuslimske regimet i Iran under press. Iran er alliert både med Hamas og med Houthi-opprørerne i Jemen, som angriper skip i Rødehavet, angivelig som et svar på Israels krigføring i Gaza.

Ved å angripe opprørere i Pakistan kunne Iran gjøre «noe» uten å trappe opp konflikten verken med Israel eller USA.

Samme uke utførte Iran også luftangrep mot det de sa var IS-mål i Syria, samt en påstått israelsk etterretningsbase i Irak.

Fare for opptrapping?

I tillegg til at de angrep hverandre, kom Pakistan og Iran også med diplomatiske reaksjoner. Den pakistanske ambassadøren i Iran ble hentet hjem. Pakistans statsminister innkalte til krisemøte.

Samtidig igangsatte Iran en planlagt luftforsvarsøvelse. Den skulle foregå over store deler av landet og omfatte både fly, droner og luftvern.

Men begge landene kom også med uttalelser som tydet på at de ikke ønsket opptrapping, ville legge saken bak seg og gjenoppta diplomatiske bånd. Og Kina tilbød seg å megle om nødvendig.

Samtidig påpekte Michael Kugelman ved den amerikanske tankesmia Wilson Center at den spente situasjonen langs grensa er et langvarig problem for de to landene.

– Diplomati vil bli avgjørende viktig fra nå av og framover, understreket han.