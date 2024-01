Kampen om å bli Republikanernes utfordrer til president Joe Biden i høstens presidentvalg er i full gang. I forrige uke vant Trump stort i delstaten Iowa, hvor han sikret seg 51 prosent av stemmene.

Nå går turen til New Hampshire nordøst i USA.

Mens Iowa avholdt et såkalt valgmøte, blir det i New Hampshire gjennomført et vanlig nominasjonsvalg. Det har andre regler, noe som blant annet gjør det lettere for uavhengige velgere å delta.

DeSantis ute

Kandidatene til presidentvalget velges offisielt på partienes landsmøter til sommeren. Republikanernes landsmøte er i juli, mens demokratene har sitt landsmøte i august.

Florida-guvernør Ron DeSantis kom på andreplass i Iowa og ble i sin tid sett på som en sterk utfordrer til Trump. Men søndag kunngjorde han i en video i sosiale medier at han trekker seg og gir sin støtte til Trump.

Dermed er Republikanernes nominasjonskamp nå en duell mellom Trump og hans tidligere FN-ambassadør Nikki Haley, som kom på tredjeplass i Iowa.

Kanskje Haleys beste sjanse

I en meningsmåling publisert av CNN søndag får Trump 51 prosent oppslutning blant republikanske velgere i New Hampshire. Haley får 39 prosent, mens DeSantis fikk 6 prosent på målingen, som ble publisert noen timer før han trakk seg.

Trump er altså tilsynelatende favoritt også her. Men ifølge nyhetsbyrået AP er New Hampshire en av delstatene hvor Haley har best sjanse til å slå ham, fordi dette er en stat med relativt moderate velgere.

I tillegg har Haley fått støtte av New Hampshires populære guvernør Chris Sununu.

Dersom Haley kommer foran Trump her, vil det føre til et jevnere løp hos republikanerne. Vinner Trump igjen, er det derimot ikke usannsynlig at kampen om nominasjonen allerede er over.

Biden stiller ikke

Demokratene skal også sparke i gang sine nominasjonsvalg i New Hampshire – uten sittende president Joe Biden.

Biden har nemlig fått med seg det demokratiske partiet på å endre på rekkefølgen i nominasjonsvalgene, slik at South Carolina er først i den offisielle kalenderen.

Men det er lang tradisjon for å avholde valget i New Hampshire tidlig på året, og delstaten har derfor valgt å trosse partiet og likevel arrangere nominasjonsvalg tirsdag.

Dette har ført til den merkelige situasjonen at Biden ikke står på Demokratenes stemmeseddel i New Hampshire. Velgere har likevel mulighet til å stemme på Biden ved å selv føre inn navnet hans på stemmeseddelen.

Teknisk sett har ikke dette uoffisielle valget noe å si for demokratenes nominasjonsprosess. Nyhetsbyrået AP påpeker likevel at et stort nederlag her vil være ydmykende for den sittende presidenten.

Det er uansett ventet at Biden til slutt vinner Demokratenes nominasjonskamp relativt lett.

Trenger høy valgdeltakelse

Så langt ligger Trump godt an til å bli Republikanernes presidentkandidat, til tross for at han er tiltalt i en rekke rettssaker.

Dersom Haley likevel skulle slå ham tirsdag, er hun trolig avhengig av høy valgdeltakelse. Det er fordi Trump har så sterkt grep om den harde kjernen av republikanske velgere. Haley må derfor trekke så mange moderate og uavhengige velgere som mulig hvis hun skal klare å få flere stemmer enn den tidligere presidenten.

I Iowa i forrige uke førte de iskalde temperaturene til rekordlav valgdeltakelse. I New Hampshire har derimot lokale myndigheter anslått at omtrent 322.000 republikanske velgere dukker opp. I så fall blir det den høyeste deltakelsen noensinne.

Trappet opp retorikken

Haley har stort sett unngått å kritisere Trump, men den siste tiden har hun trappet opp retorikken. Det gjelder særlig Trumps mentale evner.

Lørdag kom hun med noe av den hittil mest direkte kritikken av Trumps kognitive skarphet som har kommet fra hans motstandere i nominasjonskampen.

Det skjedde etter at 77 år gamle Trump blandet Haley med den tidligere lederen av Representantenes hus Nancy Pelosi.

– Bekymringen jeg har, uten å si noe nedsettende, er at når du må håndtere presset som hviler på deg som president, kan vi ikke ha en person hvor det er tvil om hvorvidt vedkommende er mentalt skikket for oppgaven, sa 52 år gamle Haley på et velgermøte i New Hampshire i helgen.

Hun sammenlignet også Trump med 81 år gamle Joe Biden.

Haley har dessuten avvist at det er aktuelt å bli Trumps visepresidentkandidat.