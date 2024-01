Ifølge politiet deltok rundt 5.000 mennesker i en demonstrasjon i Paderborn under slagordet «Legg AfD på is», og 5.500 marsjerte i nabobyen Hamm under slagordet «Fargerikt i stedet for nazi, sammen mot rasisme».

Også i Soest og Greifswald var det protester, og i Weimar deltok delstatsministeren i Thüringen, Bobo Ramelow, selv i en demonstrasjon.

I helgen deltok hundretusener av tyskere i demonstrasjoner mot AfD etter at det kom fram at flere framtredende AfD-ledere hadde deltatt i et møte der det ble drøftet å deportere utlendinger.

Ifølge politiet deltok til sammen 910.600 mennesker i demonstrasjonene i Tyskland i helgen, 360.000 lørdag og 550.000 søndag. I Berlin møtte 100.000 opp, og i München kom så mange at politiet følte seg tvunget til å stanse demonstrasjonen.