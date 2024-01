– Situasjonen har kommet helt ut av kontroll, sa Maliki da han ankom ministerrådsbygningen i Brussel mandag.

– Jeg er her for å fortelle mine europeiske kolleger at det viktigste nå er en våpenhvile. Vi kan ikke vente. For hver dag vi venter, blir nye, uskyldige barn drept. Jeg forventer at dere krever en våpenhvile – og jobber for dette, sa en tydelig berørt Maliki.

Han viser til at titusener av palestinere er drept og mange flere såret i bombingen av Gazastripen, som nå har pågått i drøyt tre måneder.

Maliki krever også at EUs utenriksministre fordømmer Benjamin Netanyahus uttalelser der han avviser en tostatsløsning.

– Jeg forventer at dere begynner å tenke på sanksjoner mot Netanyahu og andre som ødelegger sjansene for en tostatsløsning, sier Maliki.