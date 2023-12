USA innførte nylig visumnekt for ekstreme israelske bosettere som mistenkes for å stå bak voldshandlinger på den okkuperte Vestbredden.

Socialdemokraterna mener Sverige bør gjøre det samme og lede an for å få EU med på et slikt innreiseforbud. Dette for å legge press på Israel for å få en slutt mot bosetternes angrep på palestinere i de okkuperte områdene.

Regjeringen i Belgia har alt varslet et slikt forbud, og tyske sosialdemokrater vil at spørsmålet diskuteres når EUs utenriksministre møtes mandag.

– USA er, akkurat som oss, ekstremt bekymret over utviklingen på Vestbredden. Bare siden 7. oktober er rundt 200 palestinere drept, og enda flere er fordrevet og trakassert, sier Socialdemokraternas utenrikspolitiske talsperson Morgan Johansson.

Ifølge FN er et titall palestinere drept av israelske bosettere siden Hamas-angrepet fra Gaza 7. oktober. Hittil i år er over 450 palestinere drept på Vestbredden.

– Det er ekstremt viktig at Israel tar kontroll over de voldelige og ekstreme bosetterne. Men man har tvert imot gitt mange av bosetterne våpen, og det fins tegn på at de får herje fritt, sier Johansson.

Sveriges utenriksminister Tobias Billström har ikke kommentert kravet fra Socialdemokraterna.