Begge to har innrømmet at de kjente til et komplott mot Morales. Dommen mot Alvaro Coimbra og Rodrigo Guzman falt tirsdag etter at de hadde inngått en avtale med aktoratet, og det er ventet at de slippes fri om kort tid. Det er den første dommen i sakskomplekset.

Morales var den første presidenten med urfolksbakgrunn i landet og var svært populær etter at han kom til makten i 2006. Det snudde da han forsøkte å omgå grunnloven og bli valgt til en fjerde periode i 2019. Selv om han vant valget, ble han tvunget til å gå av etter omfattende protester. Han rømte landet, men kom tilbake etter at hans allierte Luis Acre overtok som president i 2020.

Etter at Morales rømte landet, tok Jeanine Aziz over som president. Hun var nestleder i senatet, men sitter nå i varetekt og må svare for sin rolle i det påståtte komplottet mot Morales.