Besøket anses som en mulighet til å «bekrefte Storbritannias tette bånd til sin nærmeste allierte USA», heter det i en uttalelse fra det britiske utenriksdepartementet.

Utenriksministeren skal blant annet møte viktige medlemmer av president Joe Bidens regjering under besøket, inkludert USAs utenriksminister Antony Blinken, samt republikanske og demokratiske kongressmedlemmer, står det videre.

Cameron, som var britenes statsminister fra 2010 til 2016, ble utnevnt som utenriksminister 13. november da statsminister Rishi Sunak gjorde utskiftninger i regjeringen. Rollen er hans første i rikspolitikken siden han gikk av som statsminister i 2016 etter at Storbritannia stemte for å forlate EU.

Det er ventet at Cameron vil ta opp Ukraina-krigen under USA-besøket. Hans første utenlandstur etter at han tiltrådte i sin stilling gikk til Ukraina, kun noen dager etter at han ble utnevnt. Det er også ventet at utenriksministeren vil ta opp konflikten i Midtøsten med sine amerikanske kollegaer.