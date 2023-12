– Mannen sverget troskap til IS i en video i sosiale medier og har hatt forbindelser til andre som har utført terrorangrep i Frankrike, sier Jean-François Ricard i den franske påtalemyndigheten for antiterror søndag kveld.

Senere er det meldt at ytterligere tre personer fra gjerningsmannens bekjentskaps krets er pågrepet. To av dem skal være hans foreldre.

Richard la til at moren til gjerningsmannen nylig tok kontakt med politiet og sa at hun var bekymret for sønnen, som er i midten av 20-årene.

– Hun kontaktet politiet i oktober i år etter at hun merket at sønnen hadde endret oppførsel. Men på det tidspunktet var det ingenting som kunne rettferdiggjøre en pågripelse.

Angrepet i Paris lørdag kveld, der en tysk turist ble drept og to andre ble såret i et kniv- og hammerangrep, etterforskes som terror, opplyser den franske innenriksministeren.

Gjerningsmannen ropte «Allahu akbar» før han ble pågrepet, ifølge flere franske medier.

Angrepet skjedde ved 20-tiden lørdag kveld rundt Quai de Grenelle ved Seinen, nær Eiffeltårnet.

Gjerningsmannen er fransk statsborger med iransk bakgrunn. I 2016 ble han arrestert og dømt til fire års fengsel for å ha planlagt et angrep, og han har vært under behandling for mentale helseproblemer inntil april i år.