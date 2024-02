Frankrikes president Emmanuel Macron sa tirsdag at det ikke er utelukket å sende styrker til Ukraina for å forhindre at Russland vant krigen. Det skjedde etter at han var vertskap for et europeisk toppmøte der støtten til Ukraina sto på agendaen.

– Storbritannia har allerede et lite antall personell i landet som støtter Ukrainas styrker, inkludert i medisinsk opplæring, sier Sunaks talsmann.

– Vi har ingen planer om å foreta en storskala utstasjonering, la han til, og påpekte videre at Storbritannia også trener ukrainske soldater på britisk jord, og at de sender støtte i form av utstyr og andre forsyninger.

Kreml svarte på Macrons utspill med å advare om at det «absolutt ikke» vil være i vestlige lands interesse å sende styrker til Ukraina. Flere andre vestlige ledere har avvist forslaget, blant dem Tysklands statsminister Olaf Scholz og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.