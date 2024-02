Angrepet skjedde i en landsby i den konfliktfylte nordlige delen av landet. 15 kirkegjengere ble drept, mens to andre er såret. Den lokale sognepresten, Jean-Pierre Sawadogo, omtaler det som et terrorangrep.

– Vi fordømmer de som fortsetter å bringe død og ødeleggelse i landet vårt, sier han.

Ingen har ennå tatt på seg skylden for søndagens angrep, som er det hittil siste i en lang rekke angrep rettet mot kirker og kristne ledere som ulike jihadist-grupper anklages for å stå bak.

Det vestafrikanske landet Burkina Faso kjemper mot et jihadistisk opprør som smittet over fra nabolandet Mali i 2015. Mer enn 20.000 personer er så langt drept og over 2 millioner er drevet på flukt.