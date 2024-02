Trumps kritikk er ikke rettet mot Nato, men mot Nato-land som ikke bruker nok penger på forsvaret, mener Stoltenberg.

Ifølge ham vil 18 av Natos 31 medlemsland i år trolig oppfylle kravet om å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvaret. Norge ligger ikke an til å bli et av dem.

Trump, som ligger an til å bli Republikanernes presidentkandidat, antydet tidligere i måneden at det slett ikke er sikkert at USA i en tenkt situasjon vil rykket ut og forsvare Nato-land som ikke har oppfylt sine forpliktelser og brukt nok på eget forsvar.

Uttalelsen vakte sterke reaksjoner, men Stoltenberg har ingen tro på at Trump mener alvor.

– USA har aldri utkjempet en krig alene. Fra Korea til Afghanistan har de stått sammen med andre land, sa han under en pressekonferanse torsdag.

– Hundretusenvis av soldater fra Canada og Europa har kjempet sammen med amerikanske soldater, og mange av dem har betalt en høy pris, fortsatte han.

– Jeg er sikker på at Nato vil forbli den sterkeste alliansen i historien, og at USA fortsatt vil være en del av Nato, sa Stoltenberg.