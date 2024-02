Han la til at dette er «fordi de ukrainske styrkene på bakken går tomme for artilleriammunisjon», skriver kanalen.

– Russland sender bølge etter bølge med nyrekrutterte for å angripe ukrainske stillinger, sa Kirby. Videre pekte han på Kongressen ikke har vedtatt en pakke med internasjonal sikkerhetsstøtte til blant annet Ukraina.

– Fordi Kongressen ikke har vedtatt pakken ennå, har vi ikke vært i stand til å forsyne Ukraina med artilerrigranatene de har desperat behov for for å forstyrre disse russiske angrepene.

Byen som ligger 5 kilometer fra Donetsk by, har vært utsatt for mer enn fire måneder med vedvarende russiske artilleriangrep, og tjenestemenn sier ikke en eneste bygning i byen er intakt.

Russiske styrker har nesten omringet byen og har kontroll både i nord, øst og sør. Å erobre byen ville være en sjelden seier for Russland, snart to år etter at invasjonen ble innledet.