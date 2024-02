– Våre styrker bruker alle tilgjengelige styrker og midler for å holde fienden tilbake, sier Oleksandr Tarnavskij, en ukrainsk general med ansvar for styrkene øst i landet.

Han kaller situasjonen «vanskelig, men kontrollert» og sier at de ukrainske styrkene er i ferd med å klargjøre nye forsvarsstillinger rundt byen.

Tarnavskij sier at Ukraina ønsker å beskytte sine styrker.

– Vi setter pris på hvert eneste stykke ukrainsk land, men den høyeste verdien og prioriteten for oss er å bevare livet til ukrainske soldater.

Russiske styrker har forsøkt å erobre Avdijivka i flere måneder.

Talsmann for Det hvite hus, John Kirby, advarte natt til fredag at byen står i fare for å havne under russisk kontroll.

– Det er fordi de ukrainske styrkene på bakken går tomme for artilleriammunisjon.