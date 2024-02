– Generatorene i bygningen stoppet, og strømmen ble kuttet, opplyser departementet.

Nå frykter de også for skjebnen til seks andre pasienter på intensivavdelingen og tre nyfødte barn på sykehuset.

– Vi holder den israelske okkupasjonsmakten ansvarlig for pasientenes og de ansattes liv, i og med at bygningen nå er under deres fulle kontroll, skriver departementet videre.

Før soldatene stormet sykehuset, ble rundt 460 ansatte, pasienter og pårørende tvunget inn i en eldre bygning på området. Denne bygningen er ifølge palestinske helsemyndigheter ikke utstyrt for å behandle syke og sårede.

Ytterligere én person skal ha blitt skutt og drept, og minst seks andre ble såret under angrepet.