I en uttalelse fra Kinas utenriksdepartement heter det at Kina verken er en skaper av Ukraina-krigen eller involvert i den, men at landet likevel ikke har stått passivt og kikket på eller utnyttet den for å tjene sine egne interesser.

Kina har et tett samarbeid med Russland, ikke minst på det økonomiske området. Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina og vestlige land innførte sanksjoner, har Kina trappet kraftig opp på importen av russisk energi, og landet har ikke kritisert den russiske invasjonen.

Landets president Xi Jinping la i 2023 fram en fredsplan for Ukraina som ble møtt med internasjonal kritikk, blant annet for å ikke ha med et krav om at russiske styrker skulle trekke seg ut av Ukraina.