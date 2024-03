Tanken er at tiltaket kan øke sikkerheten rundt transport av nødhjelp inn til Gaza, skriver Israel Hayom.

Det er store praktiske problemer med å bringe inn nødhjelp i Gaza. Sivilsamfunnet i det Hamas-kontrollerte palestinske området er i ferd med å bryte sammen. Det lokale politiet nekter å sørge for sikkerhet rundt leveranser av nødhjelp fordi de da risikerer å bli angrepet av israelske styrker.

Forslaget om bevæpning skal være en del av en større plan for levering av nødhjelp etter at kampene er over.

I forslaget går det fram at de aktuelle sivile ikke skal støtte Hamas, men hvem som konkret skal velges ut, er uklart. Statsminister Benjamin Netanyahu har utsatt avgjørelsen, ifølge den israelske avisen.

Den israelske statsministerens kontor har avslått å kommentere saken.