– Ramadan feirer fred, forsoning og solidaritet. Men selv om ramadan har begynt, fortsetter drapene, bombingen og blodsutgytelsen i Gaza, sier Guterres mandag.

Han oppfordrer til at gislene som holdes i Gaza, blir løslatt, og at alle hindringer for leveranser av livreddende hjelp til Gazastripen fjernes.

– Vi har i måned etter måned vært vitne til sivile tap og ødeleggelser på et nivå som er uten sidestykke i alle mine år som generalsekretær, sier Guterres.

Den muslimske fastemåneden ramadan begynte mandag. Forsøkene på å få på plass en våpenhvileavtale før ramadan førte i forrige uke ikke fram.