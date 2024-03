Brannen i fabrikklokalene til snusprodusenten Swedish Match i bydelen Gullbergsvass startet grytidlig mandag morgen.

Politi og brannvesen er på plass, men en talsmann for politiet sier ved 7-30-tiden at de ennå ikke har oversikt over brannen og hva som brenner. De vet heller ikke årsaken til brannen eller hvor omfattende den er.

Flere gater i området er sperret av. Det er ikke kjent om noen har kommet til skade.