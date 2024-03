Meningsmålinger gir ikke et klart bilde av stemningen i landet, men mye tyder på at mange velgere ønsker et skifte etter mange år med sosialistisk styre og en rekke korrupsjonsskandaler.

I november i fjor kunngjorde landets president at det ble utlyst nyvalg etter at statsministeren gikk av i forbindelse med en korrupsjonssak.

Saken førte til en politiransaking av statsminister António Costas offisielle bolig og pågripelse av hans stabssjef. Stabssjefen ble pågrepet og siktet for korrupsjon i tilknytning til regjeringens håndtering av flere kontrakter. Costa ble selv ikke anklaget for noen forbrytelse.

Har vekslet på makten

Sosialistpartiet og sentrum-høyre-partiet Sosialdemokratene PSD har vekslet på makten i Portugal i flere tiår. Men få dager før valget er det høyst usikkert hvor mye støtte de to partiene kan komme til å trenge fra mindre partier for å kunne danne regjering.

Begge partier sliter med oppslutningen. Nylig bestemte en domstol i Lisboa at en tidligere sosialistisk statsminister skal stilles for retten for korrupsjon. Påtalemyndigheten hevder at José Sócrates, statsminister fra 2005 til 2011, betalte rundt 34 millioner euro i løpet av sin tid ved makten til bestikkelser, svindel og hvitvasking av penger.

Det sosialdemokratiske partiet har også fått korrupsjonsanklager rettet mot seg. To fremtredende sosialdemokratiske tjenestemenn ble oppsagt på Madeira etter påståtte tilfeller av bestikkelser. Skandalen skjedde samtidig som moderpartiet i Lisboa kunngjorde sin anti-korrupsjonskampanje «Det kan ikke fortsette slik».

Populistiske Chega

Det populistiske partiet Chega (Nok) ligger an til å profittere på skandalene og den politiske misnøyen blant folk og ser ut til å sementere sin plass i Portugals politiske landskap. Det betyr i så fall at nok et høyreekstremt parti har fått økt oppslutning i EU – bare tre måneder før valget til EU-parlamentet i juni.

Lederen for Chega, Andre Ventura, har brukt skandalene for å fremme sitt populistiske budskap og kritikk mot etablerte politikere. «Portugal trenger opprydding» er et av slagordene til Chega, som ligger an til å få rundt 17 prosent av stemmene.

Det er et resultat godt bak sentrum-høyre partiet – Sosialdemokratene PSD. PSD ligger an til å få rundt 31 prosents oppslutning, men Chega kan bli tungen på vektskålen når det skal vedtas nye lover i den nye nasjonalforsamlingen.

Mange problemer

Folks misnøye med boligmarkedet, vedvarende lave lønnsnivåer og upålitelige offentlige helsetjenester er andre områder Chega spiller på.

Hete temaer ellers i Europa, som klimaendringer og immigrasjon, har stort sett vært fraværende i den portugisiske valgkampen.

Sosialistpartiet ligger an til å få en oppslutning på 30 prosent, viser meningsmålinger, noe som ifølge statsviter Jose Santana Pereira får et venstreflertall til å virke svært usannsynlig.

– Et slikt resultat vil representere en brutal tilbakegang for sosialistene, som sikret et rent flertall i valget for bare to år siden, sier Pereira, som er tilknyttet ISCTE-universitetet i Lisboa.

Rask fremgang

Chega, som ble etablert i 2019, fikk bare 1,3 prosent av stemmene i valget samme år, men gjorde et hopp til 7,3 prosent i 2022. Nå ligger partiet altså an til å få dobbelt så stor oppslutning.

– Chegas raske fremgang følger trenden som er sett i andre europeiske land. Fram til 2019 ble Portugal sett på som en slags trygg havn, forskånet for populisme, men det var tydeligvis bare et spørsmål om tid før populismen kom hit også, fastslår Pereira.

– Det eneste som manglet, var noen som overbeviste med sitt politiske prosjekt, og den personen var Andre Ventura, mener han.

41 år gamle Ventura er jurist, universitetslærer og tidligere sportskommentator. Han forlot partiet PSD og skapte seg et navn da han var ordførerkandidat i en by utenfor Lisboa, der han kritiserte romfolket og hamret løs på de etablerte politiske partiene. Budskapet hans gikk hjem hos mange portugisere.

Vil ikke samarbeide med Chega

Lederen for PSD, Luis Montenegro, har insistert på at han ikke vil gå inn i en koalisjon med Chega.

– Vi må gi alt vi har til siste sekund. Ikke bare for å vinne, men også for å få en stabil, fremtidig regjering uttalte Montenegro nylig.

Men hvis meningsmålinger viser seg å være riktige, vil ikke PSD klare å sikre rent flertall. Da vil Montenegro måtte danne mindretallsregjering, som altså vil være avhengig av partier både på høyre- og venstresiden for å få gjennom lovgivning.