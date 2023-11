Hamas og Hizbollah støttes begge av Iran, men er to ulike bevegelser. Dette bildet er fra et møte mellom Hizbollahs leder Hassan Nasrallah (t.h.), Hamas-bevegelsens nestleder Saleh al-Arouri og lederen for Palestinsk hellig krig (Jihad), Ziad al-Nakhleh i forrige måned.